Главные новости за 6-7 января 2020 года

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск. Президент США Дональд Трамп в жесткой манере прокомментировал резолюцию парламента Ирака о выводе военного контингента НАТО с территории страны. Своими мыслями по поводу «нехорошего поведения» ближневосточного государства глава Белого дома поделился во время перелета из Флориды в Вашингтон.

Похороны Сулеймани в Иране стали причиной смерти десятков людей. В иранском городе Керман произошло крупное ЧП. Там во время похорон убитого в Ираке командующего подразделением «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани возникла массовая давка.

Стали известны детали разговора Зеленского с госсекретарем США Помпео. В Офисе президента Украины озвучили подробности телефонного разговора Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео. Собеседники обсудили договоренности по Донбассу, достигнутые во время Нормандской встречи, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве. Правоохранители смогли в кратчайшие сроки выйти на след Сергея Ксьондзика и Елизаветы Бершацкой, подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве. После совершения преступления «сладкая парочка» сбежала в Одессу, однако там ее уже ждали полицейские.

На Запорожье дерзкая банда разграбила тысячелетний курган. В селе Григорьевка Запорожской области было совершено резонансное преступление. Там группа «черных копателей» под прикрытием вооруженной охраны разграбила древнее скифское захоронение.

Полицейские по жесткому разобрались с националистами, устроившими скандал на встрече с блогершей из РФ. Киевские правоохранители решительными действиями пресекли беспорядки, которые возникли во время встречи подписчиков с российской блогершей Александрой Митрошиной. Инициаторов конфликта ‒ двух националистов ‒ сначала жестко «приняли», после чего доставили в отделение для составления административных материалов.

Найден самый большой цветок на Земле. В Индонезии была найдена раффлезия, которая считается самым большим цветком на Земле. Его обнаружили местные исследователи.

Ученые раскрыли тайну самой дорогой картины Леонардо да Винчи. Ученые смогли разгадать тайну «Спасителя мира» работы Леонардо да Винчи, которая волновала музейное и научное сообщество на протяжении нескольких веков. О громком успехе отрапортовали специалисты из Калифорнийского университета (Ирвайн, США).