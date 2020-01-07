Стали известны детали разговора Зеленского с госсекретарем США Помпео

В Офисе президента Украины озвучили подробности телефонного разговора Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео. Как выяснили журналисты «Фразы», собеседники обсудили договоренности по Донбассу, достигнутые во время Нормандской встречи, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает пресс-служба ОП, в частности, президент поблагодарил Помпео за неизменную поддержку со стороны Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины, а также выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке, если силы США и коалиции преждевременно покинут Ирак.

Также Зеленский подробно проинформировал госсекретаря о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также озвучил дальнейшие планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины.

Кроме того, украинский лидер выразил особую благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.

В свою очередь, Майк Помпео особо отметил успехи Украины в процессе освобождения пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Как писала «Фраза», Зеленский предоставил ОРДЛО особый статус еще на год.

Ранее стало известно, о чем на самом деле говорил Трамп с Зеленским вскоре после его избрания президентом.