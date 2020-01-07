Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ определили победителей челленджа #встигнути_до_Різдва

В УПЦ определили победителей челленджа #встигнути_до_Різдва

Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил победителей челленджа к празднику Рождества Христова #встигнути_до_Різдва.Об этом журналистам «Фразы» сообщили организаторы.

«От праздника Николая Чудотворца до Рождества Христова Вы делились своими рождественскими идеями декора храмов и домов, организовывали и проводили благотворительные акции для детей и людей с особыми потребностями, писали прекрасные стихи и разучивали колядки, проводили мастер-классы по народным ремеслам и делились своими семейными традициями», — отмечают организаторы.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух — сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook страницу молодежи Свято-Алексеевского храма Одессы — за благотворительную акцию для детей «Поделись своей добротой».

По количеству отметок «Нравится» победил Алексей Вознюк с фото праздничной Киево-Печерской лавры и стихотворением про истинную суть Рождества.

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram @katerina_quality — за инициативу донорства крови для онкобольных.
По количеству отметок «Нравится» победила матушка Татьяна Киць — за серию публикаций о подготовке и традициях празднования Рождественских праздников в семье и в церковной общине.

«Особыми подарками хотим отметить: Валерию Левковскую — за популяризацию украинских традиций празднования Рождества за рубежом, Юлию Проволовскую — за прекрасные советы по планированию подготовки к Рождеству молодой семьи, а также молодежный хор „Элеос“ Свято-Богоявленского собора Острога — за серию публикаций о жизни православного хора», — сообщили в Центре информации УПЦ.
Победители получат памятные подарки от Украинской Православной Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний напомнил, что Рождество призывает каждого сделать все для наступления мира.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.01.20 11:46

Новый матрац для секса, или Смерть наступит раньше пенсии

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве
03.01.20 12:35

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве

Автор: «Страна»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск
06.01.20 13:18
3128
Последние новости
07.01.20 16:51

В УПЦ определили победителей челленджа #встигнути_до_Різдва
07.01.20 16:38

Митрополит Антоний поделился воспоминаниями из детства о праздновании Рождества
07.01.20 16:29

Ученые раскрыли тайну самой дорогой картины Леонардо да Винчи
07.01.20 16:13

Митрополит Антоний напомнил, что Рождество призывает каждого сделать все для наступления мира
07.01.20 15:14

Похороны Сулеймани в Иране стали причиной смерти десятков людей
07.01.20 14:46

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают праздник Рождества Христова
07.01.20 14:07

Стало известно, за сколько можно снять комнату или квартиру в Киеве в 2020 году
Фото и Видео
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
В Одессе прямо в общежитии взорвали троих мужчин
Полицейские по жесткому разобрались с националистами, устроившими скандал на встрече с блогершей из РФ
Полицейские по жесткому разобрались с националистами, устроившими скандал на встрече с блогершей из РФ
Жириновский, раздававший деньги «холопам», вызвал ярость у москвичей
Жириновский, раздававший деньги «холопам», вызвал ярость у москвичей
УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе
УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе
Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве
Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве
Найден самый большой цветок на Земле
Найден самый большой цветок на Земле
На Львовщине киевлянин на Lexus устроил «лобовое» ДТП ‒ погибла 3-летняя девочка
На Львовщине киевлянин на Lexus устроил «лобовое» ДТП ‒ погибла 3-летняя девочка
В Киеве жестоко убили двух молоденьких девушек
В Киеве жестоко убили двух молоденьких девушек
На Ровенщине произошло тройное ДТП ‒ есть жертвы
На Ровенщине произошло тройное ДТП ‒ есть жертвы
В полиции назвали причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине
В полиции назвали причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.