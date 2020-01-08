Эксперты оценили «силу» украинского паспорта в 2020 году

Эксперты из швейцарской компании Henley&Partners составили рейтинг «силы» паспортов на 2020 год. Как выяснили журналисты «Фразы», учитывалось, во сколько других стран гражданин может поехать без предварительного оформления визы или в упрощенном порядке ее получения.

Так, украинский паспорт занял условное 43-е место вместе с Никарагуа. «Свободных» стран для посещения гражданами Украины в мире нашлось 128.

Россияне, для сравнения, могут посетить лишь 118 стран (это 51-е место в рейтинге).

Лидерами стали Япония (191 страна), Сингапур (190 стран), Южная Корея и Германия (по 189 стран).

Самыми «слабыми» паспортами признаны документы Афганистана (26 стран), Ирака (28 стран) и Сирии (29 стран).

Как писала «Фраза», украинская компания поднялась в рейтинге крупнейших мировых продавцов оружия.

Ранее Кабмин принял важное решение о пересечении украинцами границы с РФ.