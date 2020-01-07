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Митрополит Антоний поделился воспоминаниями из детства о праздновании Рождества

Митрополит Антоний поделился воспоминаниями из детства о праздновании Рождества

В день праздника Рождества Христова управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) поделился воспоминаниями из детства о том, как отмечали этот праздник на Закарпатье. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом он рассказал сегодня во время брифинга перед праздничной Божественной литургией в Киево-Печерской лавре.

«Сегодняшний праздник — это праздник детства. Он возвращает нас в детские годы, потому что праздник в основе имеет детское восприятие. Мы видим на иконе Богомладенца Христа, Который протягивает Свои немощные ручки к каждому из нас и приглашает к Себе. Это приглашение детское передается каждой детской душе. Мы, взрослые, в эти дни особенно вспоминаем наши детские годы, потому что Рождество Христово — это праздник, который дает возможность делиться радостью этого события с другими», — сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ подчеркнул, что детские воспоминания о Рождестве запечатлелись в его сердце на всю жизнь.

«В дни святок по украинской традиции, мы, когда были детьми, колядовали. Я вспоминаю свое детство, я вырос на Закарпатье, в те советские, богоборческие годы мы, несмотря на давление, на то, что нам запрещали, ходили колядовать. Даже были такие курьезные случаи, учителя запрещали детям колядовать. Они становились на перекрестке дорог, чтобы ловить, ломать вертепы. Но и среди учителей были разные люди: были те, кто разделял эту атеистическую идеологию, но было большинство людей, которые в сердце все же были верующими, поэтому бывало иногда такое, что учителя стояли на перекрестке и нас предупреждали, что «не ходите туда, там учителя, которые будут вам запрещать (колядовать, — ред.), а другие учителя, были такие случаи, когда приглашали нас к себе колядовать. Это такое детское восприятие этого праздника, оно в моей душе будет сохраняться на всю жизнь», — рассказал митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний напомнил, что Рождество призывает каждого сделать все для наступления мира.

Тэги: Рождество, общество, православие, дети, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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