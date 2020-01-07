Ученые раскрыли тайну самой дорогой картины Леонардо да Винчи

Ученые смогли разгадать тайну «Спасителя мира» работы Леонардо да Винчи, которая волновала музейное и научное сообщество на протяжении нескольких веков. Как выяснили журналисты «Фразы», о громком успехе отрапортовали специалисты из Калифорнийского университета (Ирвайн, США).

Как пишут «Известия», главная загадка «Спасителя мира» заключалась в том, что Леонардо да Винчи прекрасно знал, как стекло преломляет свет, однако все же изобразил стеклянный шар в руке Христа без какого-либо искажения пространства позади себя.

Сообщается, что с помощью специальной компьютерной программы ученые установили, что предмет, который держит Иисус Христос, является вовсе не шаром, а полой стеклянной сферой диаметром 6,8 см и толщиной всего 1,3 мм.

Отмечается, что ранее предположение о том, что шар полый, высказал биограф Леонардо да Винчи Уолтер Айзексон, однако доказать это удалось только сейчас.

По словам авторов исследования, данное открытие поможет разрешить часть споров вокруг картины и ее огромной стоимости.

Как известно, в 2017 году данная картина была продана с аукциона Christie’s за $450 млн, став самым дорогим произведением искусства в истории.

Как писала «Фраза», в Англии нашли неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи.

Также сообщалось, что британским ученым удалось обнаружить отпечатки пальцев Леонардо да Винчи.

В свою очередь, американский врач увидел у Моны Лизы все симптомы известной болезни.