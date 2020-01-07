В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают праздник Рождества Христова

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают праздник Рождества Христова. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, сегодня в Лавре состоялось 8 Литургий: в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», две литургии в Трапезном храме, в Дальних пещерах, в Успенском соборе, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», Аннозачатьевском храме, и в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

В Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

На богослужениях совершались сугубые молитвы о мире в Украине. Также была вознесена молитва о единстве Православной Церкви.

Во время литургии было зачитано Рождественское послание Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви.

Рождественское богослужение в прямом эфире транслировал на телеканалах «Интер». Запись доступна здесь.

Накануне, вечером 6 января, Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Ранее «Фраза» сообщала, что управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества.