Похороны Сулеймани в Иране стали причиной смерти десятков людей

В иранском городе Керман произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там во время похорон убитого в Ираке командующего подразделением «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани возникла массовая давка.

Как передает иранский государственный телеканал IRIB, в Керман со всей страны съехались десятки тысяч людей, что и послужило причиной трагедии во время похоронной процессии.

По предварительным данным, во время давки погибли 35 человек, а еще 48 ‒ получили травмы различной степени тяжести.

Как писала «Фраза», по аэропорту Багдада американцами был нанесен ракетный удар, в результате которого был убит командующий иранского подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

Позднее парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия, что вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.