Стало известно, за сколько можно снять комнату или квартиру в Киеве в 2020 году

Появился свежий перечень цен аренды комнат и квартир в Киеве, составленный на начало 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», данные приводит «Информатор» со ссылкой на специализированный сайт OLX.

Так, комнаты в столице предлагают по 200-700 гривен в сутки.

Однокомнатные квартиры в километре от станции метро на окраине Киева можно снять за 6 тысяч гривен в месяц, а рядом со станцией – от 8 тысяч гривен. В центре же за однокомнатную квартиру с ремонтом могут запросить и все 15 тысяч гривен.

Что касается двухкомнатных квартир, то на окраине столицы, но недалеко от метро, снять такую можно за 11-14 тысяч гривен.

А вот трехкомнатные квартиры в Киеве стартуют от 16-17 тысяч гривен.

Ранее «Фраза» писала, за сколько можно было снять квартиру в Киеве прошлой осенью.