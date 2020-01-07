УПЦ 6-9 января дарит праздник школьникам Донбасса – акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»

Украинская Православная Церковь в Рождественские праздники принимает в Киеве и Почаеве более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, с инициативой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, которого поддержал известный рок-музыкант Олег Карамазов.

Сергей Сивохо объяснил, почему он стал координатором этого проекта.

«Мы сейчас работаем над платформой национального примирения и единства. Одна из ключевых программ в ней — программа „быстрых шагов“. Это то, что мы можем сделать прямо сейчас, в том числе, по отношению к детям. Ведь на Донбассе уже выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело. Давайте подарим им настоящий праздник! Это же здорово и в духе Рождества!», — сказал он.

В свою очередь, Олег Карамазов надеется, что «рождественские дни этих детей немножко отогреют».

«Вчера в столицу приехала первая группа детей из Красногоровки. Мы отвезли их во Дворец спорта на большое ледовое шоу „Диснея“. А уже к ужину их на Тернопольщине встретила братия Почаевской лавры. В монастыре они проведут рождественские праздники, будут экскурсии по краю, Лавра, колядки, общение со сверстниками. Сегодня приехала вторая группа, которая встретит Рождество в Киеве. Это дети из прифронтовых посёлков Зайцево, Майорск, Жованка, Пески-2 и Бахмутка. Они побывают на Рождественской елке в Оперном театре, после чего их ждёт Киево-Печерская лавра. Проживать ребята будут в Свято-Покровском Голосеевском монастыре, где их встретят воспитанники одного из успешнейших образовательных заведений Украины, монастырского духовно-ремесленного училища им. Святого преподобного Иоанна Дамаскина», — рассказал Олег Карамазов.

Он отметил, что эта акция — инициатива простых людей, и важно, что многие, не задумываясь, поддержали эту инициативу.

«Сейчас мы детей из Донецкой области отправили в Почаевскую лавру. Они посмотрят, как живут люди на Западной Украине, окунутся в другую среду, сравнят разные культуры. А когда представится возможность, мы привезём детей из других регионов Украины в Донецкую область. Надо думать об объединении нашей страны», — резюмировал Сергей Сивохо.

Всего с 6 по 9 января более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе посетят святыни Киева и Почаева, музеи, театры и праздничные мероприятия.

Медийно этот проект сопровождают телемарафоны и сюжеты на каналах «112», «Интер», а также прямые включения из Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской Лавр, Голосеевского монастыря.

Впервые за годы конфликта на Востоке Украины в эфире национальных каналов прозвучат поздравления детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального Собора УПЦ.

По словам Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у Президента Украины Владимира Зеленского, который решительно настроен на примирение и объединение украинцев.

Фото: Сергей Рыжков

Ранее «Фраза» сообщала, что УПЦ на Рождество в Киеве и Почаеве принимает 100 детей из линии соприкосновения на Донбассе.