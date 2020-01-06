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Управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества

Управляющий делами УПЦ рассказал, что нужно успеть сделать за 5 минут до Рождества

Рождество начинается с доверия: как младенец доверяет матери, тянется и нуждается в ней, так и верующий заново рождается во Христе, вручает себя в Его руки, живет Им. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в интервью порталу «Православная жизнь».

«Приближающееся Рождество Христово — переломный момент, кульминационный. Этот праздник является точкой отсчета, новым и возможностями богообщения. Мы не будем такими, как раньше, хуже или лучше — не нам судить, но не прежними. Каждая встреча, приобретенный опыт за год, радости и беды изменили нас, поменяли наше отношение к жизни. Мы стали другими. И другими будут наши отношения с Богом, наше общение с Ним», — сказал владыка Антоний.

Он отметил, что вера строится на доверии, так и Рождество Христово начинается с доверия человека Богу.

«Господь родился в мир, чтобы усыновить человечество. Готовность жить волей Божией — признак наступившего праздника, личного рождества, перерождения. Рождество приходит к каждому, но не каждый способен прочувствовать его. Бесконечные заботы и самоволие уводят от света и радости во тьму», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами Церкви поздравил верующих с Рождеством и пожелал сделать выбор в пользу жизни с Богом.

«Стоя на пороге Рождества, находясь в 5 минутах от праздника, остановимся на миг и сделаем осознанный выбор: жить с Богом, под Его защитой и руководством. Пусть в основе всего в жизни будет чистая радость Рождества!», — заключил владыка.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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