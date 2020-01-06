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Митрополит Антоний: Рождество Христово – это событие, с которого начинается жизнь каждого человека

Митрополит Антоний: Рождество Христово – это событие, с которого начинается жизнь каждого человека

Рождество Христово — чрезвычайное событие в нашей истории, которое дает возможность человеку ощутить любовь Бога к человеку и то, что Господь, взяв на себя человеческое естество, победил грех. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня на брифинге для центральных телеканалов в Киево-Печерской лавре.

«Рождество Христово — не просто историческое событие. Один из богословов сказал, если бы Христос родился в этом мире много раз, но если он не родится в сердце каждого человека, то нет в том никакой пользы. Сегодня нельзя представить себе, как развивалась бы человеческая история, если бы не было Рождества Христова», — отметил владыка.

Он объяснил, что в течение Рождественского поста «мы делали все, чтобы через покаяние, молитву, через ограничение себя в еде, создать уют для Богомладенца в нашей душе, чтобы наше сердце стало яслями для Спасителя».

Митрополит Антоний рассказал, насколько важно для верующего человека в эти дни присутствовать на богослужениях в храме.

«Сегодня у верующих есть возможность приступить к исповеди, а завтра причаститься Святых Таин, потому что церковная жизнь — та особая атмосфера и благодать Святого Духа, передается не просто через обычаи и традиции, которые есть в каждом народе, а именно из-за участия в Таинствах Церкви. Только тогда мы особым образом почувствуем и радость этого праздника, и ту внутреннюю атмосферу, которая складывалась в Церкви на протяжении многих веков, то есть это станет той живой клеточкой, что будет передаваться каждому из нас», — подчеркнул владыка.

Он объяснил, что участие в Таинствах Церкви даст возможность не просто прикоснуться к атмосфере праздника снаружи, а ощутить ее изнутри, потому что благодать Божия развивает человеческое естество.

Митрополит Антоний поздравил верующих с Рождеством Христовым и пожелал, чтобы «Богомладенец Христос, что приходит в этот мир, помог каждому из нас в течение жизни земной и самое главное, чтобы мы достигли Царства Христова».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний назвал 9 аргументов, которые доказывают несостоятельность Томоса ПЦУ.

Тэги: Рождество, общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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