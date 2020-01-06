Полиция задержала «сладкую парочку», подозреваемую в убийстве девушек в Киеве

Правоохранители смогли в кратчайшие сроки выйти на след Сергея Ксьондзика и Елизаветы Бершацкой, подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», после совершения преступления «сладкая парочка» сбежала в Одессу, однако там ее уже ждали полицейские.

Как передает пресс-служба столичной полиции, подозреваемых «взяли» прямо на железнодорожном вокзале «Южной Пальмиры», после чего передали киевским копам для проведения следственных действий.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, мотивы чудовищного убийства еще окончательно не выяснены. Предположительно, в квартире могла возникнуть ссора, которая и привела к таким трагическим последствиям.

Андрей Крищенко также подтвердил, что задержанный Сергей Ксьондзик уже привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье.

«Этот человек был ранее судим за изнасилование. Отсидел 10 лет. Эту информацию я могу подтвердить», ‒ сказал руководитель столичной полиции.

Как писала «Фраза», тела 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала жилье посуточно. Трупы девушек с многочисленными ножевыми ранениями находились в шкафу, причем ноги одной из погибших были связаны скотчем.

По словам хозяйки, последний раз жилье арендовали парень и девушка 31 декабря, которые должны были съехать 4 января.

Позднее в Сети появились фотографии подозреваемых в убийстве.