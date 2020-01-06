Парализованную Заворотнюк заподозрили во лжи

Популярную актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по словам родственников, уже несколько месяцев ведет борьбу со смертельной раковой опухолью, обвинили в симуляции болезни. Как выяснили журналисты «Фразы», поклонников привел в негодование факт того, что якобы парализованная звезда экрана умудрилась озвучить новогоднее поздравление.

«Что? С таким диагнозом? И ожила? Комедиантка!», «Долги-то банковские на сумасшедшие суммы небось так и висят. Псевдоболезнь даже не помогла», «Опухоль рассосалась... Как может рассосаться то, чего никогда не было!» ‒ это и многое другое написали в комментариях на странице семьи Заворотнюк в Instagram возмущенные постоянными несостыковками в ее поведении.

Как писала «Фраза», ранее родственники Заворотнюк от ее имени поблагодарили людей, которые поддерживали актрису в минувшем году и поздравили их с Новым годом.

Также сообщалось, что врач-онколог опроверг диагноз «рак мозга» у Заворотнюк.