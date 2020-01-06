На Запорожье дерзкая банда разграбила тысячелетний курган

В селе Григорьевка Запорожской области было совершено резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там группа «черных копателей» под прикрытием вооруженной охраны разграбила древнее скифское захоронение.

Как пишет «Сегодня», горе-копателей заметил местный краевед Евгений Хмелевской, который сразу же позвонил в полицию. Однако грабители успели ретироваться до приезда правоохранителей.

«Для них законы не писаны. То, что они здесь делают, переходит все границы... Они никого не боятся, они работают здесь по ночам, работает целая группа людей», ‒ рассказал краевед.

В свою очередь, руководитель областного центра охраны культурного наследия Артур Середин сообщил, что банда успела раскопать «едва ли не половину» кургана. На месте раскопок воры оставили несколько черепков, кость и обломок стелы в виде человека.

«Злоумышленники ограбили захоронения ямной культуры и ‒ скифские. Их история насчитывает шесть тысячелетий, и тянется до IV столетия нашей эры», ‒ отметил он.

Отмечается, что грабители точно знали, где копать и искать артефакты. Какие сокровища им удалось присвоить ‒ останется загадкой, поскольку украденное «черными археологами» не сдается в музеи.

«Стоимость этих курганов известна, она, в принципе где-то около миллиона за каждый курган, но этот курган самый большой здесь ‒ до двух миллионов», ‒ прикинул размер убытков Артур Середин.

Как писала «Фраза», на Черкасщине древние курганы используют под пахотные работы.

Также сообщалось, что на Киевщине неизвестные разграбили уникальное городище XII века.