Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск

Президент США Дональд Трамп в жесткой манере прокомментировал резолюцию парламента Ирака о выводе военного контингента НАТО с территории страны. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мысляли по поводу «нехорошего поведения» ближневосточного государства глава Белого дома поделился во время перелета из Флориды в Вашингтон.

Как передает ТАСС, в частности, Трамп отметил, что если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Ирака «такие санкции, которых они никогда прежде не видели».

«По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», ‒ подчеркнул президент США, добавив, что американцы не покинут страну, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

«У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов... Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это», ‒ резюмировал американский лидер.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия.

В своей резолюции парламентарии обязали правительство «положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после американского удара по аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранского подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.