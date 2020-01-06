Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск

Президент США Дональд Трамп в жесткой манере прокомментировал резолюцию парламента Ирака о выводе военного контингента НАТО с территории страны. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мысляли по поводу «нехорошего поведения» ближневосточного государства глава Белого дома поделился во время перелета из Флориды в Вашингтон.

Как передает ТАСС, в частности, Трамп отметил, что если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Ирака «такие санкции, которых они никогда прежде не видели».

«По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», ‒ подчеркнул президент США, добавив, что американцы не покинут страну, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

«У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов... Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это», ‒ резюмировал американский лидер.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия.

В своей резолюции парламентарии обязали правительство «положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после американского удара по аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранского подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

Тэги: парламент, общество, мир, НАТО, войска, континент, Ирак, резолюция, Дональд Трамп, Ближний Восток, геополитика

Комментарии

Статьи

06.01.20 08:46

Неприкосновенность накрылась «рябошапкой»

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.01.20 13:26

Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.01.20 09:08

С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве
03.01.20 12:35

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве

Автор: «Страна»

Выбор редакции
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск
06.01.20 13:18
1032
Последние новости
06.01.20 16:41

Парализованную Заворотнюк заподозрили во лжи
06.01.20 14:25

На Запорожье дерзкая банда разграбила тысячелетний курган
06.01.20 13:18

Трамп в жесткой форме отреагировал на решение парламента Ирака о выводе американских войск
06.01.20 12:04

Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве
06.01.20 11:11

Найден самый большой цветок на Земле
06.01.20 10:08

Финны назвали гениально простой способ снизить давление
06.01.20 09:42

Под Киевом с размахом отпразднуют Cтарый Новый год
Фото и Видео
Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве
Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве
Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве
Появились фото подозреваемых в зверском убийстве двух девушек в Киеве
Найден самый большой цветок на Земле
Найден самый большой цветок на Земле
На Львовщине киевлянин на Lexus устроил «лобовое» ДТП ‒ погибла 3-летняя девочка
На Львовщине киевлянин на Lexus устроил «лобовое» ДТП ‒ погибла 3-летняя девочка
В Киеве жестоко убили двух молоденьких девушек
В Киеве жестоко убили двух молоденьких девушек
На Ровенщине произошло тройное ДТП ‒ есть жертвы
На Ровенщине произошло тройное ДТП ‒ есть жертвы
В полиции назвали причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине
В полиции назвали причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине
На Тернопольщине взорвался сельский клуб, когда там репетировали подростки
На Тернопольщине взорвался сельский клуб, когда там репетировали подростки
Двойной удар: В жутком ДТП в Киеве погиб ни в чем не повинный человек
Двойной удар: В жутком ДТП в Киеве погиб ни в чем не повинный человек
В Судане разбился украинский самолет – погибли десятки людей
В Судане разбился украинский самолет – погибли десятки людей
«Казак Гаврилюк» построил «домик» у водопада на берегу озера
«Казак Гаврилюк» построил «домик» у водопада на берегу озера
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.