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Под Киевом с размахом отпразднуют Cтарый Новый год

Под Киевом с размахом отпразднуют Cтарый Новый год

Грандиозная шоу-программа «Зимняя сказка», посвященная новогодним и рождественским праздникам, с яркими шоу со спецэффектами и конно-трюковыми выступлениями, древнеславянскими зимними забавами, вкуснейшими блюдами с костра, катанием на лошадях, мастер-классами, играми и розыгрышами с призами продлится до 19 января.

11 и 12 января, в канун Старого Нового года, жители Княжества приглашают взрослых и детей присоединиться к празднованиям в атмосфере Средневековья.

Гостей Древнего Киева ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. За въездными воротами посетителей ждет настоящий, живой средневековый город. Ведь здесь воссоздается Киев V — XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера той славной эпохи.

Только в Княжестве можно увидеть воссозданные с учетом знаний современной науки шедевры архитектуры Киевской Руси: монументальное оборонное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Можно будет посетить музеи исторического костюма и деревянного зодчества, экспозиции осадной техники, кораблестроения, средневековую пыточную. Также здесь воссоздана уникальная деревянная Васильевская церковь X века. Это действующий храм, и все гости могут зайти в него и не только воочию увидеть в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить в нем свечу за здоровье родных и близких.

11 и 12 января гостей Древнего Киева ждет яркая развлекательная программа, интересная и для детей, и для взрослых. В эти дни в Княжестве встретятся Старый 2019 год и Новый 2020 год. Ведь сейчас самое время Старому Году передать полномочия Новому году и отчитаться, справился ли он со своими заданиями? Решать будут гости и жители Сказочного средневекового города. Кроме того можно посетить Главную резиденцию Нового Года, встретиться с добрым дедушкой-волшебником и опустить свое письмо в ларец исполнения желаний.

Перед гостями Княжества оживет настоящий Рождественский вертеп по классическому сюжету с Девой Марией со святым младенцем, ангелом, пастухами и волхвами. Это уникальное действо пройдет на древнеславянском языке. После чего всех ждет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Изюминкой праздничной программы станет мюзикл со спецэффектами и живыми огнями. Вместе с людьми, актерами-каскадерами, в нем примут участие лошади редких исторических пород. Музыкальное представление по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» наполнено искрометным юмором, и будет интересно как детям, так и взрослым. Около 20 музыкальных произведений исполнятся живым вокалом, а колоритные костюмы на фоне шедевров средневековой архитектуры придадут зрелищности и незабываемых впечатлений. Все гости Княжества будут не просто зрителями, а смогут принять участие в сказочной феерии.

Как всегда, посетителей ждут подвижные игры, веселые конкурсы, танцевальные флеш-мобы, мастер-классы и традиционные славянские зимние забавы.

Только в Древнем Киеве гостей ждет живое общение с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Посетители могут подойти к ним, погладить, сфотографироваться с ними и прокатиться верхом, в санях или в экипаже.

Согреться и подкрепиться можно в Княжеской корчме, отведав вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, как по современным, так и по средневековым рецептам. А потом можно и развлечься: пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», пролететь на канатном спуске «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч», примерить исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию. А затем зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальный сувенир ручной работы на память.

Кто хочет продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, может остаться с ночевкой в доме гостиничного типа или в хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

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