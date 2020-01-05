В Ираке приняли решение покончить с американским военным присутствием

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия. Как выяснили журналисты «Фразы», военному контингенту НАТО, в котором главенствующую роль занимают США, надлежит покинуть страну в течение одного года.

Как передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya, в своей резолюции парламентарии обязали правительство «положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

Отмечается, что в голосовании не принимали участие представители курдских и суннитских фракций, тем не менее документ все равно был принят большинством голосов.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после американского удара по аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранского подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

Как писала «Фраза», Трамп уже подготовил приказ о нанесении «очень быстрых и сильных» ударов по Ирану.

Также сообщалось, что США обвинили в терроризме и развязывании войны против Ирана.