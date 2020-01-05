Главные новости за 4-5 января 2020 года

В Ираке приняли решение покончить с американским военным присутствием. Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия. Военному контингенту НАТО, в котором главенствующую роль занимают США, надлежит покинуть страну в течение одного года.

Трамп уже подготовил приказ о нанесении «очень быстрых и сильных» ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп пообещал ударить ракетами сразу по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. Свою угрозу в адрес ближневосточного государства глава Белого дома озвучил через сеть микроблогов Twitter.

В Сеть «слили» подробности ликвидации иранского генерала Сулеймани. В Сети появились некоторые подробности американской спецоперации в Ираке, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. О деталях громкого убийства поведало издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

На Тернопольщине взорвался сельский клуб, когда там репетировали подростки. В пятницу вечером, 3 января, в Подгаецком районе Тернопольской области произошло крупное ЧП. Там в селе Угринов взорвался местный клуб, в котором дети репетировали рождественское выступление.

В Киеве жестоко убили двух молоденьких девушек. В Подольском районе Киева было совершено чудовищное преступление. Там в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Кирилловской, злоумышленник буквально «изрешетил» ножом двух юных девушек.

На Ровенщине произошло тройное ДТП ‒ есть жертвы. В пятницу, 3 января, в Здолбуновском районе Ровенской области произошло смертельное ДТП. Там на участке трассы «Городище-Ровно-Староконстантинов» водитель ВАЗ, выезжая на главную дорогу, «забыл» пропустить Renault Trafic, который от удара отбросило на «встречку».

США обвинили в терроризме и развязывании войны против Ирана. Ракетный удар по аэродрому в Багдаде, во время которого погиб командир подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, равноценен развязыванию войны. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В полиции назвали причину взрыва в сельском клубе на Тернопольщине. В Национальной полиции озвучили причину сокрушительного взрыва, который прогремел в клубе села Угринов Подгаецкого района Тернопольской области. ЧП могло произойти из-за преступной халатности работников газовой службы.

В Москве умер антимайдановец, из-за которого СБУ вернула в Киев белорусский самолет. В одной из московских клиник скончался публицист и политический аналитик Армен Мартиросян, известный своей антимайдановской позицией. О его смерти в соцсетях сообщили близкие.