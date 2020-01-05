Трамп уже подготовил приказ о нанесении «очень быстрых и сильных» ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп пообещал ударить сразу по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. Как выяснили журналисты «Фразы», свою угрозу в адрес ближневосточного государства глава Белого дома озвучил через сеть микроблогов Twitter.

По словам Трампа, число целей соответствует числу американских граждан, взятых в заложники во время штурма посольства США в Тегеране в 1979 году.

Американский лидер также уточнил, что часть объектов, на которые нацелены американские ракеты, имеют для Ирана культурную ценность и удары по ним будут нанесены «очень быстро и сильно».

Как писала «Фраза», США по приказу Трампа уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

Позднее стало известно, что разработку операции по ликвидации генерала президент США поручил советнику по национальной безопасности Роберту О’Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу.