Финны назвали гениально простой способ снизить давление

Кровяное давление можно снизить достаточно простым способом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили ученые из Хельсинкского университета (Финляндия).

Как цитирует исследователей издание Medical Xpress, для этого нужно пить брусничный сок.

Как говорят финны, употребление данного напитка «снижает повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов». Дело в том, что в бруснике находятся полифенолы, снижающие риск сердечнососудистых заболеваний.

Опыты традиционно проводили на грызунах, которых поили соки клюквы, брусники и черной смородины. Именно брусника оказалась самой эффективной из всех.

Как писала «Фраза», названо самое вредное блюдо новогоднего стола.

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