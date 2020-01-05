В Ровно две компании устроили «разборки» со стрельбой

В воскресенье утром, 5 января, на улице Соборной в Ровно произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле ночного клуба «Лагуна» две компании мужчин устроили драку со стрельбой.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате потасовки пострадал 25-летний местный житель ‒ в него из «травмата» выстрелил один из оппонентов.

К счастью, ранение оказалось легким, поэтому от госпитализации потерпевший отказался.

По словам правоохранителей, человек, открывший огонь, вместе со своей компанией скрылся с места происшествия на легковом автомобиле. Его личность устанавливается.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины («хулиганство»).

Как писала «Фраза», в Харькове 14-летний подросток средь бела дня устроил стрельбу по посетителям супермаркета.

Также сообщалось, что под Киевом водитель грузовика расстрелял разъяренных коммунальщиков.