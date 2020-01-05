Пассажиров киевского метро пугают полчища крыс

Возле станции столичного метрополитена «Харьковская» пассажиры заметили полчища крыс. Как выяснили журналисты «Фразы», опасные грызуны свободно бегают по тротуарам и подземным переходам, совершенно не боясь людей.

Как пишет «Сегодня», в частности, целую стаю крыс разных размеров заметила возле подземки киевлянка Лана Куницына.

По ее словам, грызуны бегали по тротуару и искали еду среди разбросанного мусора.

«Рядом располагается стихийный рынок. Отходы тут практически не убирают, чем способствуют размножению крыс. Они абсолютно не боятся людей. В этом месте останавливаются автобусы, которые везут пассажиров в Борисполь», ‒ пожаловалась женщина, добавив, что крысы, судя по всему, обитают на стройплощадке за забором, откуда и выходят в поисках пищи.

По данным СМИ, именно поэтому крыс в районе «Харьковской» никто не истребляет, поскольку территория их обитания ‒ «ничейная». Сфотографировать же грызунов довольно проблематично, поскольку они перемещаются очень быстро.

Как писала «Фраза», Киев наводнили крысы и мыши.