В Москве умер антимайдановец, из-за которого СБУ вернула в Киев белорусский самолет

В одной из московских клиник скончался публицист и политический аналитик Армен Мартиросян, известный своей антимайдановской позицией. Как выяснили журналисты «Фразы», о его смерти в соцсетях сообщили близкие.

Как передают российские СМИ, Мартиросян, возглавлявший международную общественную организацию «Гражданский союз», был идейным противником Евромайдана и не скрывал свою точку зрения.

До 2014 года он постоянно проживал в Украине, однако после февральских событий был вынужден уехать в Россию.

В октябре 2016 года краткий визит публициста в Украину окончился тем, что СБУ принудительно вернула в аэропорт «Киев» самолет авиакомпании «Белавиа», на борту которого и находился Мартиросян, улетавший в Россию транзитом через Минск.

После посадки силовики вывели антимайдановца с борта самолета, досмотрели его вещи в поисках секретных накопителей информации, после чего позволили покинуть страну следующим рейсом.

Как писала «Фраза», СБУ рассказала о причинах разворота самолета «Белавиа».

Позднее Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом «Белавиа».