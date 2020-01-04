США обвинили в терроризме и развязывании войны против Ирана

Ракетный удар по аэродрому в Багдаде, во время которого погиб командир подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, равноценен развязыванию войны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Как передает РИА «Новости», поспред отметил, что США начали экономическую войну против Ирана еще в мае 2018 года, а прошлой же ночью Вашингтон начал войну в прямом смысле слова, совершив теракт против иранского генерала.

«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана», ‒ подчеркнул Тахт-Раванчи, добавив, что Тегеран не может «просто закрыть глаза на то, что произошло вчера».

«Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору, а место и время определит сам», ‒ резюмировал иранский поспред.

Как писала «Фраза», США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране.

Позднее в Сети появились подробности ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.