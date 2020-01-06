Погода готовит украинцам веселый сюрприз на Рождество

На Рождество, 7 января, погода готовит украинцам приятный сюрприз. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что во многих областях Украины, в том числе и в Киеве, пройдет снежок. На остальной территории страны будет сухо и относительно солнечно.

Днем ожидается от 1 мороза до 3 тепла, а ночью похолодает аж до минус 5-9.

В Киеве пойдет снег. Днем будет от минус 1 до плюс 1, а ночью до 1-3 мороза.

Карта погоды в Украине на 7 января 2020 года:

Как писала «Фраза», странная погода в Киеве уже побила древний температурный рекорд.