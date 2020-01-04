В Киеве хулиганы избили и расстреляли прохожего

На жилмассиве Отрадный Соломенского района столицы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Академика Каблукова толпа хулиганов напала на прохожего.

Как передает «Информатор», толпа сначала избила мужчину, после чего один из хулиганов выстрелил ему в голову.

Сообщается, что подоспевшие правоохранители задержали стрелка по «горячим следам». У него изъяли револьвер, предназначенный для стрельбы малокалиберными «патронами Флобера».

Пострадавшего же с ранением теменной части головы госпитализировали.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-стрелку грозит уголовная ответственность по ст. 296 УК Украины («хулиганство»). Не исключено, что под суд пойдут и другие участники нападения.

Как писала «Фраза», толпа националистов в масках Санта-Клаусов устроила погромы в наливайках Мариуполя.

Также сообщалось, что на Донетчине по пьяни избили девушку-полицейскую. Досталось также ее напарнику и УВБшнику.