В Сеть «слили» подробности ликвидации иранского генерала Сулеймани

В Сети появились некоторые подробности американской спецоперации в Ираке, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Как выяснили журналисты «Фразы», о деталях громкого убийства поведало издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации СМИ, американский лидер Дональд Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб американский военнослужащий.

По словам источников, разработку операции по ликвидации генерала президент США поручил советнику по национальной безопасности Роберту О’Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу.

По данным издания, американские военные напрямую не следили за Сулеймани перед атакой, однако ракетный обстрел был осуществлен сразу же после того, как разведка сообщила, что иранский генерал, посещавший Ливан и Сирию, приземлился в аэропорту Багдада.

Отмечается, что о готовящемся ударе Белый дом не проинформировал конгресс и зарубежные власти.

Как писала «Фраза», США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал своих предшественников за начатую на Ближнем Востоке войну.

«Самая ужасная ошибка, которую допустили США, это приход на Ближний Восток», ‒ заявил он журналистам в Белом доме, признавшись, что американцы в регионе «действуют в роли полицейских».