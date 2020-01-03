Ученые поведали о чудесных свойствах куркумы

Ученые выяснили, что куркумин (пигмент куркумы) обладает сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что позволяет эффективно противостоять развитию раковых опухолей. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вывод по итогам проведенного масштабного исследования сделали специалисты из Университета Темпл (Филадельфия, США).

Как передает «МедикФорум», в рамках своей работы ученые проанализировали научные работы о свойствах куркумина, опубликованные с 1924 года. Всего было отобрано 12 595 отчетов, из которых они выделили 4 738 задокументированных свидетельств, где конкретно рассматривалось влияние куркумина на рак.

В результате выяснилось, что куркумин в лабораторных условиях помогал блокировать рост восьми типов рака, а именно: молочной железы, легких, крови, желудка, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты.

«Куркумин проявляет противоопухолевую способность, воздействуя на различные клеточные сигнальные пути, включая факторы роста. В настоящее время нет четких доказательств того, что куркума или куркумин могут предотвращать или лечить рак. Но это скорее потому, что он никогда не тестировался в крупномасштабных исследованиях на людях, что является необходимым требованием для всех лекарств», ‒ отметили ученые.

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