В «Слуге народа» уже подумывают о повышении пенсионного возраста

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция «Слуги народа») считает, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное заявление прозвучало во время интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Третьяковой, «Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста», например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, в противном случае украинцы обрекают своих детей «на еще более худшую участь и худшую пенсию».

Она добавила, что в настоящее время этот вопрос пока не стоит на повестке дня Кабинета Министров, однако уже идут дискуссии, как «максимально облегчить участь людей».

«Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», ‒ резюмировала Галина Третьякова.

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