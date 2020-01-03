В Киеве коварный самозванец изнасиловал юную студентку

В преддверии Нового года в Дарницком районе Киева было совершено вопиющее преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там 60-летний мужчина, выдавая себя за известного продюсера, напоил и изнасиловал 18-летнюю студентку.

Как передает пресс-служба столичной прокуратуры, потерпевшая познакомилась с «продюсером» в поезде, после чего он пригласил ее к себе домой «на просмотр», где и совершил свое грязное дело.

Сообщается, что уже на следующий день девушка заявила о преступлении в полицию и «продюсера» задержали. Ему уже объявили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Ведется следствие.

Как писала «Фраза», на Волыни депутат залез в дом соседей и изнасиловал девочку-подростка.

Ранее в Киеве извращенец изнасиловал 10-летнюю школьницу, познакомившись с ней в соцсети.