В Днепре на свалке нашли труп ребенка

В пятницу днем, 3 января, в Днепре на мусорном полигоне «Правобережный» был найдено тело новорожденного ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», труп малыша лежал в пакете среди груды отходов.

Как передает «Информатор», о страшной находке в полицию сообщил один из работников полигона.

На место происшествия подоспели правоохранители и медики, однако слелать они уже ничего уже не могли ‒ ребенок был мертв.

По предварительным данным, на свалку жуткий пакет выгрузила одна из мусорных машин.

В настоящее время территорию полигона оцеплена, там работают оперативно-следственная группа полиции, эксперты-криминалисты и сыщики. Точная причина смерти новорожденного будет известна после проведения экспертизы.

Как писала «Фраза», под Киевом многодетная мать убила своего новорожденного ребенка.

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