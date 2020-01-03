Главные новости за 3 января 2020 года

Зеленского случайно заметили на курорте, где якобы встречал Новый год Коломойский. Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в Карпатах. Накануне праздников он сказал журналистам, что хотел бы встретить Новый год в Карпатах. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие фото с горнолыжного курорта в Буковеле появились на странице в соцсетях. «Если год начался со встречи с президентом — он обречен быть успешным», — подписала фото Таня Стаднийчук.

Ляшко грозит 7 лет лишения свободы. Дело ушло в суд. Завершено досудебное расследование по факту нападения лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко на народного депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. В частности, как сообщается, в ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года Ляшко вместе с еще одним лицом, находясь в «Зале официальных делегаций» в аэропорту «Борисполь» нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва «в связи с его государственной деятельностью».

«Казак Гаврилюк» построил «домик» у водопада на берегу озера. Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк построил трехэтажный дом в селе на Ивано-Франковщине площадью 550 м2. Дом находится в с. Нижний Березов Косовского района на берегу озера, неподалеку от водопада. Информацию о том, что этот дом принадлежит «Гаврилюкам» журналистам подтвердили местные жители. Кроме того, один из рабочих на стройке представился братом тестя Михаила Гаврилюка.

Одно неверное движение стоило жизни двум людям на трассе под Киевом. В ДТП на автодороге между селами Поток и Шандра в Киевской области погибли два человека. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области. В частности, как сообщается, водитель фургона Mercedes не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где столкнулся с деревом. От полученных травм он и пассажир погибли на месте. Обоим было по 36 лет.

На Житомирщине зафиксированы два случая заболевания «свиным гриппом». В Житомирской области зафиксированы два случая пандемического гриппа А (H1N1), известного также как «свиной». Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, первые два случая лабораторно подтвержденного гриппа обнаружены за последнюю неделю.

Сразу несколько селян заявили свои права на матрас с деньгами, который случайно нашелся на свалке под Одессой. Жители с. Шевченково Одесской области обнаружили на мусорной свалке матрас, внутри которого оказалась крупная сумма денег. Об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко. При этом, по его словам, на найденные средства претендуют сразу несколько человек, ни один из которых не смог этого подтвердить. Поэтому в течение следующих шести месяцев найденные средства будут храниться в Клийском городском совете. «Если за это время не будет установлен владелец средств в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», — написал Бойченко.

На Николаевщине малолетние посевальщики оригинально мстили тем, кто не открыл им двери. В Южноукраинске Николаевской области в в первый день нового года группа школьников-посевальщиков засовывала спички в замочные скважины жителей, которые не открывали им двери. Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница Ирина Топольская. «Кто не открывает дверь получает бонус — горящую спичку в замочную скважину», — написала она, обратившись к родителям с просьбой принять меры.

«Бросил динамитную шашку в бочку с порохом»: США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране. В результате спецоперации Вооруженных сил США в Багдаде был ликвидирован иранский генерал-майор, командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Корупса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить американцам. Как сообщает американское оборонное ведомство, авиаудар, в котором погиб командующий, был выполнен по приказу президента США Дональда Трампа «в целях обороны». По мнению Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

Сотни миллионов животных: В Австралии озвучили жуткие последствия пожаров. В результате многомесячных лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс пострадали около полумиллиарда диких животных. По данным ученых из университета Сиднея, примерно 480 млн млекопитающих, птиц и рептилий погибли в пламени либо пострадали от разрушения привычной среды обитания. На выжженных территориях животным не хватает еды и укрытий, чтобы прятаться от хищников — лис и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению их популяций.