Сотни миллионов животных: В Австралии озвучили жуткие последствия пожаров

В результате многомесячных лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс пострадали около полумиллиарда диких животных. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным ученых из университета Сиднея, примерно 480 млн млекопитающих, птиц и рептилий погибли в пламени либо пострадали от разрушения привычной среды обитания.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, на выжженных территориях животным не хватает еды и укрытий, чтобы прятаться от хищников — лис и диких кошек. Это приводит к резкому сокращению их популяций.

В числе животных, популяции которых наиболее сократились в результате стихии называются кенгуру и коалы. Количество последних, по оценкам исследователей, уменьшилось примерно на треть.

Кроме того, бушующие с сентября прошлого года пожары уничтожили около 5 млн га леса. Погибли 20 человек, тысячам пришлось покинуть свои дома.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2019 года СМИ сообщили о том, что пожар в Новом Южном Уэльсе уничтожил 2000 гектаров кустарника, которые являются местом массового размножения коал. В результате погибли сотни этих животных.