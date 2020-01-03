Ляшко грозит 7 лет лишения свободы. Дело ушло в суд

Завершено досудебное расследование по факту нападения лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко на народного депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, как сообщается, в ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года Ляшко вместе с еще одним лицом, находясь в «Зале официальных делегаций» в аэропорту «Борисполь» нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва «в связи с его государственной деятельностью».

По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что в случае доказательства вины в суде подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как сообщала «Фраза», 6 ноября 2019 года в Зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» подрались народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров.