Сразу несколько селян заявили свои права на матрас с деньгами, который случайно нашелся на свалке под Одессой

Жители с. Шевченково Одесской области обнаружили на мусорной свалке матрас, внутри которого оказалась крупная сумма денег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

При этом, по его словам, на найденные средства претендуют сразу несколько человек, ни один из которых не смог этого подтвердить. Поэтому в течение следующих шести месяцев найденные средства будут храниться в Клийском городском совете. «Если за это время не будет установлен владелец средств в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», — написал Бойченко.

При этом он не стал сообщать, какая именно сумма была найдена в матрасе, он не сообщил, однако отметил, что «это не миллионы и даже не сотни тысяч».

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года в Тернопольской области на территории мужского римо-католического монастыря во время выполнения земляных работ был обнаружен стеклянный сосуд с монетами, которые оказались польскими.