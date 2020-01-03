За первые дни 2020 года в пожарах уже погибли десятки украинцев

Лишь за первые два дня 2020 года в пожарах в нашей стране погибли уже 29 украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», еще одиннадцать человек пострадали.

Такие данные приводят в пятницу, 3 января, в ГСЧС.

Всего было зафиксировано 232 пожара.

Основной причиной ЧП называется «собственная небрежность людей, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами».

Спасатели говорят, что, например, «из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления в Малиновском районе Одессы при пожаре в двухэтажном жилом доме погиб человек».

Также в Черниговской области из-за «недостатка конструкции, нарушения правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в котором угорел человек».

Кроме этого, говорят в ГСЧС, «нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления привело к гибели человека в Гребенке Полтавской области».

Отмечается, что еще пять человек «погибли в результате неосторожности при курении в Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях».

Как писала «Фраза», под Киевом трагически погиб военный, ехавший в зону АТО.

Ранее в Киеве горел многоэтажный дом ‒ есть погибший.

Также мы писали, что на пожаре в Запорожской области погибли двое малолетних детей.