Матерная Россия: составлен список самых «невоспитанных» городов

В России составили список городов, где больше всего матерно ругаются местные жители. Как выяснили журналисты «Фразы», данные исследования приводят местные СМИ.

Сообщается, что в расчет брались города с населением более двухсот пятидесяти тысяч человек.

Выяснилось, что «часто» или «довольно часто» слышат мат 18% жителей крупных и средних городов страны.

Больше всего, по данным исследователей, матерятся во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.

А вот меньше всего мат встречается в речи жителей Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Как писала «Фраза», в суровом Питере с крыши дома на женщину упал горящий мужчина.