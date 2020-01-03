Как согнать жир с живота? Появился гениальный научный совет

Как согнать жир с живота? Как выяснили журналисты «Фразы», простой совет дал специалист Гисенского университета (Германия) Михаэль Дешпегель.

Ученого цитирует издание Focus.

Эксперт говорит, что для того, чтобы «избавиться» от живота, следует пользоваться правилом «2+2+4». Оно заключается в следующем, говорится в сообщении: «Человек два дня должен делать кардиотренировки умеренной интенсивности, еще два дня – силовые тренировки малой интенсивности, а также правильно питаться в течение этих четырех дней».

По словам исследователя, «в качестве кардиотренировок подойдут нордическая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед». Ученый также говорит, что «силовые тренировки можно выполнять в домашних условиях».

Он говорит: «Оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и отказаться от строгих ограничений в еде».

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