В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ

В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского мужского монастыря Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», акт вандализма был совершен в ночь на 1 января.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии.

«Пока в новогоднюю ночь в православных храмах верующие благодарили Господа за год минувший и просили мира для страны, вандалы в который раз успели раскрасить и осквернить стены Нежинского Благовещенского монастыря», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2019 года неизвестные дважды наносили оскорбительную надпись на стену колокольни Нежинского монастыря.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине сельсовет поддержал незаконную передачу земли под храмом УПЦ сторонникам ПЦУ.