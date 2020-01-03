На Житомирщине зафиксированы два случая заболевания «свиным гриппом»

В Житомирской области зафиксированы два случая пандемического гриппа А (H1N1), известного также как «свиной». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Житомирском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, первые два случая лабораторно подтвержденного гриппа обнаружены за последнюю неделю.

При этом в целом по области зафиксировано значительное снижение уровня заболеваемости гриппом.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года вспышка «свиного гриппа» была зафиксирована в Грузии, Армении, Индии и Мексике.