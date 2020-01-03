Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Во Всеукраинском Совете Церквей новый глава

Во Всеукраинском Совете Церквей новый глава

Во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций новый глава. Как выяснили журналисты «Фразы», с 1 января и в течение полугода пост председателя Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет занимать старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Райчинец.

Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Положение о ВСЦиРО предусматривает автоматическую ротацию председательствующего, которая происходит согласно списка участников и не требует отдельного голосования. Это способствует сохранению независимости и самоуправления Совета.

*** ВСЦиРО образовался в 1996 году по инициативе религиозных деятелей и при содействии правительства. В год создания в состав Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций входило 13 конфессий. С 2005 года Совет является самоуправляющимся неправительственным межконфессиональным советом, а в 2019 году его зарегистрировали как общественный союз. В настоящее время в состав ВСЦиРО входят 17 религиозных объединений христианских, иудейских и мусульманских конфессий.

Ранее «Фраза» сообщала, что комитет Верховной Рады повторно рассмотрит поправки к законопроекту № 0931.

Тэги: общество, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.01.20 09:24

«Сухие» с украинским лицом

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.01.20 18:07

Новогодний сироп от Путина и Зеленского

Автор: Юрий Мухин

Дайджест

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве
03.01.20 12:35

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве

Автор: «Страна»

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленского случайно заметили на курорте, где якобы встречал Новый год Коломойский

Зеленского случайно заметили на курорте, где якобы встречал Новый год Коломойский
03.01.20 10:35
968
Последние новости
03.01.20 13:05

Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
03.01.20 12:54

Сразу несколько селян заявили свои права на матрас с деньгами, который случайно нашелся на свалке под Одессой
03.01.20 12:52

Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь
03.01.20 12:18

Как согнать жир с живота? Появился гениальный научный совет
03.01.20 11:54

На Житомирщине зафиксированы два случая заболевания «свиным гриппом»
03.01.20 11:51

В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ
03.01.20 11:36

Одно неверное движение стоило жизни двум людям на трассе под Киевом
Фото и Видео
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Странное поведение белорусской журналистки в прямом эфире озадачило зрителей
Странное поведение белорусской журналистки в прямом эфире озадачило зрителей
В суровом Питере с крыши дома на женщину упал… горящий мужчина
В суровом Питере с крыши дома на женщину упал… горящий мужчина
«Бросил динамитную шашку в бочку с порохом»: США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране
«Бросил динамитную шашку в бочку с порохом»: США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране
Смерть молодой рэперши шокировала США
Смерть молодой рэперши шокировала США
В Сети появилось видео авиакатастрофы в Казахстане
В Сети появилось видео авиакатастрофы в Казахстане
Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар
Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар
Заблокировавшая «скорую помощь» легковушка стала причиной драки в киевском спальнике
Заблокировавшая «скорую помощь» легковушка стала причиной драки в киевском спальнике
Жертвами наводнения в Индонезии стали десятки людей
Жертвами наводнения в Индонезии стали десятки людей
Накануне Нового года в центре городка на Хмельнитчине упала главная елка
Накануне Нового года в центре городка на Хмельнитчине упала главная елка
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.