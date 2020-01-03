Одно неверное движение стоило жизни двум людям на трассе под Киевом

В ДТП на автодороге между селами Поток и Шандра в Киевской области погибли два человека. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В частности, как сообщается, водитель фургона Mercedes не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где столкнулся с деревом. От полученных травм он и пассажир погибли на месте. Обоим было по 36 лет.

Еще один пассажир, 20-летний парень, с травмой головы, грудной клетки и переломом ноги доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

При этом в полиции не стали указывать причину аварии, но напомнили о том, что одной из самых распространенных причин аварий на дорогах является управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщала «Фраза», 27 декабря 2019 года на трассе между селом Вольное и городом Новомосковском Днепропетровской области легковушка Opel «лоб в лоб» столкнулась с автобусом «Эталон». В результате аварии погибли две женщины.