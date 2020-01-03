Иерусалимский Патриарх пригласил Варфоломея на Совет Предстоятелей

Предстоятель Иерусалимской Церкви пригласил Патриарха Варфоломея собраться в духе братской любви, чтобы преодолеть возникший в Православии кризис. Как выяснили журналисты «Фразы», в интернете опубликовали текст приглашения Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Патриарха Иерусалимского Феофила III на Совет Предстоятелей, которое тот направил Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Фотокопию текста этого приглашения обнародовало интернет-издание Оrthodoxia.info.

В письме Предстоятель Иерусалимского Патриархата пригласил патриарха Варфоломея собраться в духе братской любви на Совет Предстоятелей, который состоится предположительно в конце февраля 2020 года.

По словам Патриарха Феофила III, единство Православия необходимо миру как «живой свидетель — мученик».

«Есть искреннее соображение сделать доступным для Вашего Святейшества и остальных наших братьев Предстоятелей Православной Церкви, места и возможности созвать и собраться в духе братской любви и общества — койнонии — чтобы была общая консультация для сохранения нашего единства в евхаристическом общении. Именно в этом молитвенном контексте мы открываем наш дом в Хашемитском Королевстве Иордания для проведения этого „братского собрания в любви“. Мы хотим, чтобы Всемогущий Господь даровал нам возможность собраться до конца февраля и до начала Святого поста, чтобы мы вместе были свидетелем Церкви и мира, единства православных Церковь и нашей православной веры» — обратился Предстоятель Иерусалимского Патриархата к главе Фанара.

Патриарх Феофил III обратился к Патриарху Варфоломею, как к брату во Христе и отметил, что уважает привилегию старшинства Константинопольского патриарха.

«Соблюдая Священные Каноны Церкви, Мы уважаем и поддерживаем роль, положение и статус Вселенского Патриархата и привилегию старшинства Вашего Святейшего Святейшества, дорогой Брат во Христе», — отметил Патриарх Феофил.

«На протяжении веков Иерусалимский патриархат выполнял функцию обеспечения нашего Православного единства на Святой Земле, часто перед лицом больших вызовов, и всегда гарантируя, по милости Божией, что надлежащее разнообразие, которое характеризует культуру и историю наших различных автокефальных сестер Церквей, находит глубокое и устойчивое единство в нашей общей вере.

Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы мы, прилагая все усилия, направленные на примирение и мир, вместе стремились и поддерживали наше православное единство; потому что оно имеет глубокое значение не только для нас, но как живой свидетель — мученик — для мира», — написал Иерусалимский Патриарх.

Он отметил, что «наше страдание — из-за кризиса, который проходит наша Православная Церковь, который не может дальше углубляться; и, следовательно, есть искреннее соображение сделать доступным для Вашего Святейшества и остальных наших братьев Предстоятелей Православной Церкви, места и возможности созвать и собраться в духе братской любви и общества — койнонии — чтобы была общая консультация для сохранения нашего единства в евхаристическом общении.

Как это играло подобные роли в прошлом, во время различных пребываний на протяжении истории Церкви, Иерусалимский патриархат, охранник Церкви Воскресения и Гробницы Господа нашего Иисуса Христа, прокладывает мост для своих сестер Православных Церквей, по которому можно идти и стоять вместе в эти наиболее испытанные времена».

Как сообщалось, 21 ноября во время вручения ему премии Международного фонда единства православных народов Патриарх Иерусалимский Феофил III пригласил Предстоятелей Поместных Православных Церквей обсудить «вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении». Ссылаясь на то, что такой Совет якобы может созвать только Константинопольский патриарх Варфоломей, глава Элладской Православной Церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним заявил, что не станет участвовать в работе Совета Предстоятелей.

28 декабря Антиохийский Патриарх Иоанн Х получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III письмо с приглашением на планируемый в Иордании Собор Предстоятелей Православных Церквей для решения «украинского вопроса» и подтвердил позицию Священного Синода своей Церкви, который ранее выступил за необходимость встречи глав Поместных Православных Церквей для совместного решения православных вопросов.

Глава Албанской Церкви Блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий также призвал к скорейшему созыву Собора по вопросу ПЦУ.

Глава Кипрской Церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II оставил без ответа приглашение на Совет Предстоятелей, которое получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний сказал, что Томос принес разделения даже в семьи украинцев.