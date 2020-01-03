Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Иерусалимский Патриарх пригласил Варфоломея на Совет Предстоятелей

Иерусалимский Патриарх пригласил Варфоломея на Совет Предстоятелей

Предстоятель Иерусалимской Церкви пригласил Патриарха Варфоломея собраться в духе братской любви, чтобы преодолеть возникший в Православии кризис. Как выяснили журналисты «Фразы», в интернете опубликовали текст приглашения Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Патриарха Иерусалимского Феофила III на Совет Предстоятелей, которое тот направил Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Фотокопию текста этого приглашения обнародовало интернет-издание Оrthodoxia.info.

В письме Предстоятель Иерусалимского Патриархата пригласил патриарха Варфоломея собраться в духе братской любви на Совет Предстоятелей, который состоится предположительно в конце февраля 2020 года.

По словам Патриарха Феофила III, единство Православия необходимо миру как «живой свидетель — мученик».

«Есть искреннее соображение сделать доступным для Вашего Святейшества и остальных наших братьев Предстоятелей Православной Церкви, места и возможности созвать и собраться в духе братской любви и общества — койнонии — чтобы была общая консультация для сохранения нашего единства в евхаристическом общении. Именно в этом молитвенном контексте мы открываем наш дом в Хашемитском Королевстве Иордания для проведения этого „братского собрания в любви“. Мы хотим, чтобы Всемогущий Господь даровал нам возможность собраться до конца февраля и до начала Святого поста, чтобы мы вместе были свидетелем Церкви и мира, единства православных Церковь и нашей православной веры» — обратился Предстоятель Иерусалимского Патриархата к главе Фанара.

Патриарх Феофил III обратился к Патриарху Варфоломею, как к брату во Христе и отметил, что уважает привилегию старшинства Константинопольского патриарха.

«Соблюдая Священные Каноны Церкви, Мы уважаем и поддерживаем роль, положение и статус Вселенского Патриархата и привилегию старшинства Вашего Святейшего Святейшества, дорогой Брат во Христе», — отметил Патриарх Феофил.

«На протяжении веков Иерусалимский патриархат выполнял функцию обеспечения нашего Православного единства на Святой Земле, часто перед лицом больших вызовов, и всегда гарантируя, по милости Божией, что надлежащее разнообразие, которое характеризует культуру и историю наших различных автокефальных сестер Церквей, находит глубокое и устойчивое единство в нашей общей вере.
Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы мы, прилагая все усилия, направленные на примирение и мир, вместе стремились и поддерживали наше православное единство; потому что оно имеет глубокое значение не только для нас, но как живой свидетель — мученик — для мира», — написал Иерусалимский Патриарх.

Он отметил, что «наше страдание — из-за кризиса, который проходит наша Православная Церковь, который не может дальше углубляться; и, следовательно, есть искреннее соображение сделать доступным для Вашего Святейшества и остальных наших братьев Предстоятелей Православной Церкви, места и возможности созвать и собраться в духе братской любви и общества — койнонии — чтобы была общая консультация для сохранения нашего единства в евхаристическом общении.

Как это играло подобные роли в прошлом, во время различных пребываний на протяжении истории Церкви, Иерусалимский патриархат, охранник Церкви Воскресения и Гробницы Господа нашего Иисуса Христа, прокладывает мост для своих сестер Православных Церквей, по которому можно идти и стоять вместе в эти наиболее испытанные времена».

Как сообщалось, 21 ноября во время вручения ему премии Международного фонда единства православных народов Патриарх Иерусалимский Феофил III пригласил Предстоятелей Поместных Православных Церквей обсудить «вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении». Ссылаясь на то, что такой Совет якобы может созвать только Константинопольский патриарх Варфоломей, глава Элладской Православной Церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним заявил, что не станет участвовать в работе Совета Предстоятелей.

28 декабря Антиохийский Патриарх Иоанн Х получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III письмо с приглашением на планируемый в Иордании Собор Предстоятелей Православных Церквей для решения «украинского вопроса» и подтвердил позицию Священного Синода своей Церкви, который ранее выступил за необходимость встречи глав Поместных Православных Церквей для совместного решения православных вопросов.

Глава Албанской Церкви Блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий также призвал к скорейшему созыву Собора по вопросу ПЦУ.

Глава Кипрской Церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II оставил без ответа приглашение на Совет Предстоятелей, которое получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний сказал, что Томос принес разделения даже в семьи украинцев.

Тэги: общество, православие, новости православия, Варфоломей, Иерусалимский Патриархат

Комментарии

Статьи

03.01.20 09:24

«Сухие» с украинским лицом

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.01.20 18:07

Новогодний сироп от Путина и Зеленского

Автор: Юрий Мухин

Дайджест

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве
03.01.20 12:35

Бен: Я бежал из Конго в Париж, но меня обманули и я оказался в Киеве

Автор: «Страна»

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленского случайно заметили на курорте, где якобы встречал Новый год Коломойский

Зеленского случайно заметили на курорте, где якобы встречал Новый год Коломойский
03.01.20 10:35
968
Последние новости
03.01.20 13:05

Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
03.01.20 12:54

Сразу несколько селян заявили свои права на матрас с деньгами, который случайно нашелся на свалке под Одессой
03.01.20 12:52

Митрополит Антоний рассказал, для чего Христос создал Церковь
03.01.20 12:18

Как согнать жир с живота? Появился гениальный научный совет
03.01.20 11:54

На Житомирщине зафиксированы два случая заболевания «свиным гриппом»
03.01.20 11:51

В Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ
03.01.20 11:36

Одно неверное движение стоило жизни двум людям на трассе под Киевом
Фото и Видео
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Элитный автомобиль эпично вспыхнул на трассе Полтава – Сумы
Странное поведение белорусской журналистки в прямом эфире озадачило зрителей
Странное поведение белорусской журналистки в прямом эфире озадачило зрителей
В суровом Питере с крыши дома на женщину упал… горящий мужчина
В суровом Питере с крыши дома на женщину упал… горящий мужчина
«Бросил динамитную шашку в бочку с порохом»: США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране
«Бросил динамитную шашку в бочку с порохом»: США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране
Смерть молодой рэперши шокировала США
Смерть молодой рэперши шокировала США
В Сети появилось видео авиакатастрофы в Казахстане
В Сети появилось видео авиакатастрофы в Казахстане
Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар
Митрополит Антоний рассказал, почему ПЦУ является неканоничной и какие каноны нарушил Фанар
Заблокировавшая «скорую помощь» легковушка стала причиной драки в киевском спальнике
Заблокировавшая «скорую помощь» легковушка стала причиной драки в киевском спальнике
Жертвами наводнения в Индонезии стали десятки людей
Жертвами наводнения в Индонезии стали десятки людей
Накануне Нового года в центре городка на Хмельнитчине упала главная елка
Накануне Нового года в центре городка на Хмельнитчине упала главная елка
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.