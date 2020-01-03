«Бросил динамитную шашку в бочку с порохом»: США по приказу Трампа уничтожили второго человека в Иране

В результате спецоперации Вооруженных сил США в Багдаде был ликвидирован иранский генерал-майор, командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Корупса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Как выяснили журналисты «Фразы», власти Ирана пообещали отомстить американцам.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американское оборонное ведомство, авиаудар, в котором погиб командующий, был выполнен по приказу президента США Дональда Трампа «в целях обороны». По мнению Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру«, — говорится в заявлении Пентагона.

Госсекретарь США Майк Помпео написал на своей странице в Twitter, что жители Ирака радуются этому убийству. «Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет», — написал он, приложив видео, на котором люди бегут по улицам с флагами Ирака.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 января 2020 г.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина», бывший вице-президент США и один из кандидатов в президенты на предстоящих выборах Джо Байден одобрил убийство Сулеймани, однако предупредил, что эта акция приведет к обострению обстановки в регионе: «Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами».

В свою очередь, сенатор-демократ Крис Мерфи на своей странице в Twitter указал на то, что Трамп принял решение о ликвидации «второго по могуществу человека в Иране» без согласования с Конгрессом, «зная, что это потенциально может развязать широкомасштабную региональную войну».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter назвал операцию США в Багдаде «актом международного терроризма», который ведет к эскалации конфликта. Он также добавил, что США несут ответственность за все последствия своей «мошеннической авантюры».

Как сообщает «Новое время», Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал «жестоко отомстить» всем причастным к убийству. «Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала — горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой», — заявил аятолла.

Хаменеи также объявил в стране общенациональный трехдневный траур.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2019 года президент США Дональд Трамп раскритиковал своих предшественников за начатую на Ближнем Востоке войну. «Самая ужасная ошибка, которую допустили США, это приход на Ближний Восток», — заявил он журналистам в Белом доме, признавшись, что американцы в регионе «действуют в роли полицейских».