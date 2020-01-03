На пожаре в Запорожской области погибли двое малолетних детей

В результате отравления продуктами горения в Запорожской области погибли двое детей в возрасте 4 и 1 год. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, пожар произошел вечером 2 января в квартире четырехэтажного дома в городе Токмак. В реанимацию в тяжелом состоянии госпитализировали мать и двоих детей 2015 и 2018 гг рождения. В итоге детей спасти не удалось.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», мать погибших малышей, 1992 г. р., на данный момент находится на искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что, по данным ГСЧС, за первый день нового года в Украине на пожарах погибли 15 человек в Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях. Еще семь получили травмы различной степени тяжести.

Основная причина трагедий — небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

Как сообщала «Фраза», 13 ноября 2018 года в страшном пожаре в селе Большая Знаменка Запорожской области погибли трое малолетних детей. Они задохнулись дымом.