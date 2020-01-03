Ученые разгадали полувековую загадку появления жизни

Ученые смогли разгадать полувековую загадку о происхождении фосфатов, необходимых для формирования первых живых организмов на Земле. Как выяснили журналисты «Фразы», триуфаторами оказались исследователи из Вашингтонского университета (США).

Как передает «Лента» со ссылкой на EurekAlert, эксперты изучили богатые карбонатом водоемы, образующиеся в засушливых условиях и наполняющиеся водой с близлежащих территорий ‒ озеро Моно в Калифорнии, Магади в Кении и Лонар в Индии.

Как известно, в связи с высокой скоростью испарения воды в данных озерах начинают концентрироваться соленые щелочные растворы. Подобные водоемы еще называют содовыми.

В ходе исследования выяснилось, что в водоемах, которые богаты карбонатом, содержание фосфора было аж в 50 тысяч раз выше, чем в морской воде, реках и других типах озер.

По мнению исследователей, этот факт указывает на существование общего механизма, который способствует накоплению важного для жизни химического элемента. В частности, стало понятно, что карбонаты преимущественно связываются с кальцием, оставляя при этом фосфор в свободном доступе в воде.

Как известно, фосфор ‒ один из шести основных химических элементов, образующих основу молекул ДНК и РНК. Химические реакции, создающие строительные блоки живых организмов, нуждаются в большом количестве этого элемента.

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