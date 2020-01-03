Под Киевом пьяный подросток угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП

В среду утром, 1 января, в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на участке дороги между селами Сеньковка и Горобеевка 17-летний нетрезвый юноша съехал в кювет на угнанном у родителей Peugeot.

Как передает пресс-служба областной полиции, на «одолженном» автомобиле подросток предложил покататься двум девушкам, однако на крутом повороте не справился с управлением, вследствие чего машина вылетела за пределы проезжей части.

Сообщается, что в результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Peugeot, а ее 16-летняя подруга ‒ погибла.

Отмечается, что тело погибшей девушки было найдено за сотню метров от места ДТП. При каких обстоятельствах оно там оказалось ‒ выясняют правоохранители.

Виновнику же ДТП грозит уголовная ответственность. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как писала «Фраза», на Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил.