В Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров монтировкой

В четверг, 2 января, в одном из троллейбусов в Харькове произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там разъяренный водитель набросился на пассажиров с монтировкой.

Как передает пресс-служба областной полиции, во время движения между 50-летним водителем и двумя пассажирами внезапно возник словесный конфликт, во время которого мужчина стал громко ругаться матом.

Затем, остановив транспортное средство, он схватил монтировку и нанес удар по руке одному из оппонентов, после чего вышел из троллейбуса и уже на улице «приложил» по ноге второго.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-водителю грозит уголовная ответственность по статье 296 УК Украины («хулиганство»).

Как писала «Фраза», в Киеве водитель троллейбуса повздорил с пассажирами и полез за монтировкой.

Ранее в Тернополе пассажиры натравили патрульных на пьяного водителя троллейбуса.