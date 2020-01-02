Точная стоимость транзита российского газа через Украину оказалась засекреченной

«Нафтогаз» и «Газпром» засекретили стоимость организации транзита российского газа по территории Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В частности, как сообщается, размер платы за организацию транзита, которая указана в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом», «является конфиденциальной информацией». По словам Витренко, это «обычная практика между коммерческими компаниями».

При этом он подсчитал, что «учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 год и потом по 40 млрд на следующие 4 года; то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей „Газпром“ заплатит минимум 32 доллара».

Как сообщала «Фраза», 30 декабря 2019 года Украина подписала с российской стороной все соглашения, необходимые для продолжения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Контрактом подразумевается, что Украина в течение последующих пяти лет получит минимум $7 млрд.